Причина смерти 13-летнего мальчика в горах Сочи пока не установлена — СК

В социальных сетях и появилась несоответствующая действительности информация о том, что подросток умер на 5 день после своего исчезновения

Причина смерти 13-летнего мальчика в горах Сочи пока не установлена — СК.

В социальных сетях появилась несоответствующая действительности информация о том, что подросток умер на 5 день после своего исчезновения.

«Расследование уголовного дела продолжается, эксперты устанавливают причину смерти школьника», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в горах Сочи 3 июля в составе незарегистрированной тургруппы исчез подросток. После 10 дней поиска его нашли погибшим.