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Причина смерти 13-летнего мальчика в горах Сочи пока не установлена — СК
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Причина смерти 13-летнего мальчика в горах Сочи пока не установлена — СК 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
В социальных сетях и появилась несоответствующая действительности информация о том, что подросток умер на 5 день после своего исчезновения
Причина смерти 13-летнего мальчика в горах Сочи пока не установлена — СК.
В социальных сетях появилась несоответствующая действительности информация о том, что подросток умер на 5 день после своего исчезновения.
«Расследование уголовного дела продолжается, эксперты устанавливают причину смерти школьника», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, в горах Сочи 3 июля в составе незарегистрированной тургруппы исчез подросток. После 10 дней поиска его нашли погибшим.
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