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«Автодор» поможет рассосаться пробкам перед Воронежем
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«Автодор» поможет рассосаться пробкам перед Воронежем 

Вести.Ru 46 минут назад
Фото: Вести.Ru
Напряженная дорожная ситуация на трассе М-4 в районе поселка Лосево наконец-то привлекла внимание дорожников и чиновников. «Автодор2 пообещал ускорить строительство обхода, а эксперты предлагают не доверять навигаторам.
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