«Автодор» поможет рассосаться пробкам перед Воронежем

Напряженная дорожная ситуация на трассе М-4 в районе поселка Лосево наконец-то привлекла внимание дорожников и чиновников. «Автодор2 пообещал ускорить строительство обхода, а эксперты предлагают не доверять навигаторам.