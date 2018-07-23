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«Автодор» поможет рассосаться пробкам перед Воронежем
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«Автодор» поможет рассосаться пробкам перед Воронежем
Вести.Ru
46 минут назад
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Вести.Ru
Напряженная дорожная ситуация на трассе М-4 в районе поселка Лосево наконец-то привлекла внимание дорожников и чиновников. «Автодор2 пообещал ускорить строительство обхода, а эксперты предлагают не доверять навигаторам.
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