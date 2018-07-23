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«Титан» будет участвовать в углублении дна Северной Двины
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«Титан» будет участвовать в углублении дна Северной Двины 

АиФ Архангельск 56 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
Сообщение правобережной части Верхнетоемского района с «большой землей» всегда было насущной проблемой. Естественным препятствием на пути жителей правобережной части всегда становилась река Северная Двина. Весной — ледоход, осенью — ледостав, зимой — ледовая переправа, летом низкий уровень воды. И если зимой, весной и осенью основным фактором работы переправы является погода, то летом данный фактор в успешной работе паромных переправ можно сформировать путем дноуглубления.
В 2018 году в рамках государственно-частного партнерства Группа компаний «Титан» инвестировала 3 млн руб. в дноуглубительные работы в зоне действия паромных переправ для населения в Верхнетоемском районе Архангельской обл. (участок дноуглубления расположен у правого берега реки Северная Двина на подходном пути к остановочному пункту Верхняя Тойма).
Работы проводятся с 19 по 24 июля 2018 года ФБУ «ФБУ „Администрация „Севводпуть“. Это предприятие специализируется на дноуглубительных работах и имеет в данной сфере огромный опыт, а также соответствующую технику и оборудование.
Как прокомментировал генеральный директор ГК „Титан“ Алексей Кудрявцев, решение о проведении дноуглубительных работ было принято в результате долгих переговоров. Одним из вариантов устойчивого паромного сообщения был способ возведения (строительства) дамбы в части реки. Но дамба могла создать серьезную угрозу выводке плотов с плотбища Большая Свага, на котором формируются плоты в адрес „Титан“ в объеме более 200 тыс. м³. Риски в отправке данного объема должны быть минимизированы. Поэтому холдинг предложил дноуглубление. Данное решение было поддержано практически всеми. Подписано соглашение по проведению работ, разработан проект. Уже идут работы.
Он также подчеркнул, что на данном участке это происходит впервые в рамках государственно-частного партнерства.
“Реализация этого проекта очень важна, прежде всего, для жителей района — теперь население получило, по своей сути, связь с регионом, — отметил Алексей Кудрявцев. — Во-вторых, наше логистическое предприятие ООО „Беломорская сплавная компания“ получила путь доставки лесосырья с нашего нового леспромхоза „Верхнетоемский“.
Справка
Группа компаний „Титан“ — один из крупнейших операторов лесосырья в СЗФО.
Создана в 1990 г.
В ГК „Титан“ входят 9 лесозаготовительных предприятий, ООО „Беломорская сплавная компания“ (транспортировка лесоматериалов), а также крупнейшее лесопильное предприятие в Европейской части России — ЗАО „Лесозавод 25“.
Расчетная лесосека составляет 3,2 млн м³.
ГК „Титан“ обеспечивает занятость более 4 тысяч жителей Архангельской области.
Ежегодно налоговые платежи в бюджеты всех уровней, сборы во внебюджетные фонды превышают 1 млрд рублей.
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