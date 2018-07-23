Дзержинец заплатит 150 тысяч за щепки после заготовки древесины

Житель Дзержинска заплатит администрации Дзержинска неустойку в 150 тысяч рублей за несвоевременную очистку лесосеки после заготовки древесины. Об этом сообщается на сайте Дзержинского районного суда.

Согласно информации,14 ноября 2016 года мужчина заключил договор купли-продажи лесных насаждений с администрацией Дзержинска для заготовки древесины. Очистка лесосеки от порубочных остатков должна была осуществляться ответчиком одновременно с заготовкой древесины. Однако заготовка древесины была выполнена на площади 35,3 га, из которых 25,57 га остались неочищенными от порубочных остатков.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что ответчик имел возможность в полном объеме исполнить условия договора в пожаробезопасный период, но не сделал этого.

По решению суда, с ответчика в пользу администрации Дзержинска взыскана неустойка в размере 150 тысяч рублей и госпошлина в размере 4 200 рублей.