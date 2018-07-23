Фонд соцстраха оплатил протезы для пострадавшего при обрушении казармы в Омске в 2015 году

"Выживший в трагедии в Омске и оставшийся без обеих ног Рустам Набиев получил высокотехнологичные и дорогостоящие протезы, изготовленные по индивидуальным меркам", — сказал собеседник агентства. По его словам, общая стоимость двух протезов составила 5,6 млн рублей.

Помимо этого, отметили в фонде, до получения протезов, при помощи которых Набиев сможет комфортно передвигаться, его обеспечивали другими необходимыми медицинскими изделиями. В частности, речь идет о креслах-колясках для передвижения по дому и улице, а также тростями, костылями и обувью для протезов. «Конечно, к новым протезам еще придется привыкнуть, но мы уверены, что Рустам очень скоро освоит все функциональные возможности новых изделий», — сказал представитель фонда.

Он пояснил, что Набиев является спортсменом-паралимпийцем и играет в следж-хоккей. Он также написал книгу и стал обладателем престижной премии Рунета — NeForum Awards в номинации «Самый жизнеутверждающий блог».

Сам Рустам в беседе с журналистами рассказал, что недавно стал отцом. «Очень скоро моя доченька сделает первые шаги, побежит, и я хочу быть рядом в эти минуты, бегать вместе с ней», — заметил он.