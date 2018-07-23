Военная полиция в Новосибирске впервые получила защитные средства «Авангард» и «Гюрза»

МОСКВА , 23 июля. / ТАСС /. Новейшие специальные средства индивидуальной защиты «Авангард», «Гюрза» и «Колпак-1» впервые поступили на вооружение военной полиции в Новосибирске . Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Новейшие средства защиты впервые поступили на вооружение военной комендатуры в Новосибирске. В состав каждого комплекта входят щитки для защиты рук, грудной клетки, спины и ног, а также противоударные шлема «Колпак-1» и щиты «Авангард», — сказали в пресс-службе.

Военнослужащие также получили новейшие электрошоковые устройства «Гюрза», способные поразить электрическим разрядом нарушителя в плотной зимней одежде. На вооружение военной полиции поступили легковые автомобили повышенной проходимости УАЗ «Патриот».

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, всего в партию входит около 35 единиц средств защиты и техники.

Подразделение военной комендатуры в Новосибирске осуществляет обеспечение безопасности в ходе массовых мероприятий с участием военнослужащих, а также производит конвоирование нарушителей и охрану военных объектов.