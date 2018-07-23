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Военная полиция в Новосибирске впервые получила защитные средства «Авангард» и «Гюрза»
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Военная полиция в Новосибирске впервые получила защитные средства «Авангард» и «Гюрза» 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Новейшие специальные средства индивидуальной защиты «Авангард», «Гюрза» и «Колпак-1» впервые поступили на вооружение военной полиции в Новосибирске. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Новейшие средства защиты впервые поступили на вооружение военной комендатуры в Новосибирске. В состав каждого комплекта входят щитки для защиты рук, грудной клетки, спины и ног, а также противоударные шлема «Колпак-1» и щиты «Авангард», — сказали в пресс-службе.
Военнослужащие также получили новейшие электрошоковые устройства «Гюрза», способные поразить электрическим разрядом нарушителя в плотной зимней одежде. На вооружение военной полиции поступили легковые автомобили повышенной проходимости УАЗ «Патриот».
Как пояснили ТАСС в пресс-службе, всего в партию входит около 35 единиц средств защиты и техники.
Подразделение военной комендатуры в Новосибирске осуществляет обеспечение безопасности в ходе массовых мероприятий с участием военнослужащих, а также производит конвоирование нарушителей и охрану военных объектов.
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