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Рынок новостроек бизнес‑класса в Москве вернулся к объемам 2014 года
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Рынок новостроек бизнес‑класса в Москве вернулся к объемам 2014 года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Впервые с 2014 года объем предложения первичного жилья бизнес-класса в Москве превысил аналогичный показатель в массовом сегменте, общее число первичных квартир бизнес-класса в июне 2018 года достигло 15,2 тысячи, а в массовом сегменте — 14,8 тысячи, по количеству проектов в продаже бизнес-класс также опережает массовый сегмент, говорится в сообщении пресс-службы компании «Метриум».
«По итогам I полугодия 2018 года сокращение объема предложения испытали оба крупнейших сектора рынка новостроек. В бизнес-классе число представленных в продаже квартир снизилось на 4,2% до 15,2 тысячи квартир. Однако в массовом сегменте данный показатель упал на 23%, достигнув 14,8 тысячи квартир», — говорится в сообщении.
Новостройки бизнес-класса преобладали на первичном рынке столичного жилья до 2014 года. В IV квартале предложение квартир эконом— и комфорт-класса достигло 7,8 тысячи единиц, превысив тот же показатель в бизнес-классе на 400 объектов. В 2015 году начался резкий рост ассортимента массового жилья, представительство которого на рынке увеличилось до 14 тысяч против 11 тысяч квартир бизнес-класса.
Этот процесс продолжался в 2016-2017 годах, однако со второй половины прошлого года массовых квартир на рынке начало становиться все меньше. За второе полугодие 2017 года их количество сократилось с 21,5 до 19 тысяч, в то время как в бизнес-классе предложение продолжало расти, достигнув 15,8 тысячи квартир.
В 2018 году сокращение предложения началось и в бизнес-классе, но в массовом сегменте этот процесс проходил быстрее, что и привело к восстановлению прежних позиций новостроек среднего ценового сегмента. Еще более заметен разрыв в предложении по общей площади представленных объектов в продаже. По данным пресс-службы компании, в бизнес-классе суммарная площадь квартир составляет 1,15 миллиона квадратных метров, тогда как в массовом сегменте — 889 тысячи квадратных метров, то есть на 29% больше.
По количеству проектов бизнес-класс также опережает сегмент новостроек эконом— и комфорт-класса. По данным пресс-службы компании, в июне 2018 года в бизнес-классе девелоперы Москвы реализовывали 93 проекта, а в массовом сегменте — 76. Причем за I полугодие 2018 года в продажу поступило восемь жилых комплексов бизнес-класса, а в комфорт-классе — семь.
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