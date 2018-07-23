«Кузбассразрезуголь» подвел итоги первого полугодия

С января по июнь горняки «Кузбассразрезугля» добыли 23,4 млн тонн угля (в т. ч. угля коксующихся марок — около 3,2 млн тонн), что почти на 2% превышает объемы добычи за аналогичный период прошлого года. Результат по объему общей вскрыши — 173 млн куб. м горной массы, рост к прежнему аналогичному периоду составил 4,6%.

"Потребителям с начала года отгружено 20,8 млн тонн продукции. 70% процентов от общего объема поставок УК «Кузбассразрезуголь» по-прежнему составляет экспорт: иностранным потребителям отгружено 14,6 млн тонн угля, на внутренний рынок поставлено 6 млн тонн угля", — сообщили в компании.

На установках и обогатительных фабриках компании с начала года переработано 20,7 млн тонн угля. Доля переработки в общем объеме добычи составила более 88%. Всего в 2018 году УК «Кузбассразрезуголь» планирует добыть почти 48 млн тонн угля.

О предприятии

ОАО «УК „Кузбассразрезуголь“ — крупнейшая компания в РФ , специализирующаяся на добыче угля открытым способом. В состав компании входят шесть филиалов: „Кедровский“, „Моховский“, „Бачатский“, » Краснобродский ", «Талдинский», «Калтанский» угольные разрезы, и шахта «Байкаимская». Функции единоличного исполнительного органа ОАО «УК „Кузбассразрезуголь“ переданы ООО „УГМК-Холдинг“.