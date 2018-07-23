«Кузбассразрезуголь» подвел итоги первого полугодия 

ТАСС, 23 июля. В АО "УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) подведены итоги работы за шесть месяцев 2018 года. Первое полугодие предприятия компании отработали в стабильном режиме с перевыполнением основных производственных показателей, — сообщили в пресс-службе УГМК.
С января по июнь горняки «Кузбассразрезугля» добыли 23,4 млн тонн угля (в т. ч. угля коксующихся марок — около 3,2 млн тонн), что почти на 2% превышает объемы добычи за аналогичный период прошлого года. Результат по объему общей вскрыши — 173 млн куб. м горной массы, рост к прежнему аналогичному периоду составил 4,6%.
"Потребителям с начала года отгружено 20,8 млн тонн продукции. 70% процентов от общего объема поставок УК «Кузбассразрезуголь» по-прежнему составляет экспорт: иностранным потребителям отгружено 14,6 млн тонн угля, на внутренний рынок поставлено 6 млн тонн угля", — сообщили в компании.
На установках и обогатительных фабриках компании с начала года переработано 20,7 млн тонн угля. Доля переработки в общем объеме добычи составила более 88%. Всего в 2018 году УК «Кузбассразрезуголь» планирует добыть почти 48 млн тонн угля.
О предприятии
ОАО «УК „Кузбассразрезуголь“ — крупнейшая компания в РФ, специализирующаяся на добыче угля открытым способом. В состав компании входят шесть филиалов: „Кедровский“, „Моховский“, „Бачатский“, »Краснобродский", «Талдинский», «Калтанский» угольные разрезы, и шахта «Байкаимская». Функции единоличного исполнительного органа ОАО «УК „Кузбассразрезуголь“ переданы ООО „УГМК-Холдинг“.
УГМК — российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.