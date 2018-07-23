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Строительству двух индустриальных парков в Крыму начнется в этом году
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Строительству двух индустриальных парков в Крыму начнется в этом году 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. Строительно-монтажные работы по созданию двух индустриальных парков «Феодосия» и «Бахчисарай» начнутся в текущем году. Об этом на заседании Совета министров РК рассказал крымский вице-премьер Виталий Нахлупин.
"Процедуры по строительно-монтажным работам мы начинаем в этом году. По реализации данных мероприятий мы идем по графику. По одному парку — Евпатория — у нас не хватает ресурсов, там достаточно сложное подведение энергетики. Два парка остается. Сроки реализации — конец 2019-го — начало 2020 года", — отметил Нахлупин.
В рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2020 года на территории РК планировалось построить три индустриальных парка — «Феодосия», «Бахчисарай» и «Евпатория». Впоследствии было принято решение отказаться от реализации последнего проекта в связи с превышением предельной стоимости строительства объекта.
В парке «Феодосия» планируется создать оптово-розничный и логистический комплекс, заводы по производству изделий из полимеров, жесткой и полимерной упаковки, комплекс по переработке и хранению фруктов, транспортно-логистический центр для хранения овощей, фруктов, предприятие по производству мороженого.
На территории парка «Бахчисарай» предполагается построить зону для размещения промышленных предприятий, логистическую зону со складскими объектами и таможенным терминалом и административно-выставочную зону с бизнес-центром и выставочным комплексом.
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