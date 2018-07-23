Строительству двух индустриальных парков в Крыму начнется в этом году

"Процедуры по строительно-монтажным работам мы начинаем в этом году. По реализации данных мероприятий мы идем по графику. По одному парку — Евпатория — у нас не хватает ресурсов, там достаточно сложное подведение энергетики. Два парка остается. Сроки реализации — конец 2019-го — начало 2020 года", — отметил Нахлупин.

В рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2020 года на территории РК планировалось построить три индустриальных парка — «Феодосия», «Бахчисарай» и «Евпатория». Впоследствии было принято решение отказаться от реализации последнего проекта в связи с превышением предельной стоимости строительства объекта.

В парке «Феодосия» планируется создать оптово-розничный и логистический комплекс, заводы по производству изделий из полимеров, жесткой и полимерной упаковки, комплекс по переработке и хранению фруктов, транспортно-логистический центр для хранения овощей, фруктов, предприятие по производству мороженого.

На территории парка «Бахчисарай» предполагается построить зону для размещения промышленных предприятий, логистическую зону со складскими объектами и таможенным терминалом и административно-выставочную зону с бизнес-центром и выставочным комплексом.