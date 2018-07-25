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«Почта России» планирует устранить дублирующие должности управленцев в регионах
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«Почта России» планирует устранить дублирующие должности управленцев в регионах 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
«Почта России» планирует унифицировать систему управления в региональных филиалах с 1 августа, сообщила пресс-служба почтового оператора.
«”Почта России” запускает масштабный проект по повышению производительности труда и эффективности административного персонала. Компания приступила к унификации системы управления в региональных филиалах. Она призвана устранить дублирующие и избыточные функции административного аппарата управлений федеральной почтовой связи (УФПС), повысить эффективность бизнес-процессов и высвободить денежные средства на дальнейшее повышение заработных плат сотрудникам основного производства: почтальонам и операторам», — отмечается в сообщении ФГУПа.
Унификация не коснется работников основного производства — почтальонов, операторов почтовой связи и др., отметили в «Почте России».
«Пересмотр штатной структуры управленческого персонала в 82 филиалах для доведения ее до стандартных для лучших компаний отрасли норм начнется в августе 2018 года. Изменения штатного расписания затронут только те сферы, где произошла цифровизация и автоматизация процессов: документооборот, финансовый мониторинг, кадровое администрирование, бухгалтерия», — сообщили в пресс-службе «Почты России».
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