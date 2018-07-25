«Почта России» планирует устранить дублирующие должности управленцев в регионах

Почта России » планирует унифицировать систему управления в региональных филиалах с 1 августа, сообщила пресс-служба почтового оператора.

«”Почта России” запускает масштабный проект по повышению производительности труда и эффективности административного персонала. Компания приступила к унификации системы управления в региональных филиалах. Она призвана устранить дублирующие и избыточные функции административного аппарата управлений федеральной почтовой связи (УФПС), повысить эффективность бизнес-процессов и высвободить денежные средства на дальнейшее повышение заработных плат сотрудникам основного производства: почтальонам и операторам», — отмечается в сообщении ФГУПа.

Унификация не коснется работников основного производства — почтальонов, операторов почтовой связи и др., отметили в «Почте России».

«Пересмотр штатной структуры управленческого персонала в 82 филиалах для доведения ее до стандартных для лучших компаний отрасли норм начнется в августе 2018 года. Изменения штатного расписания затронут только те сферы, где произошла цифровизация и автоматизация процессов: документооборот, финансовый мониторинг, кадровое администрирование, бухгалтерия», — сообщили в пресс-службе «Почты России».