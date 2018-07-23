Более 860 млн руб. выплачено по купленным в отделениях «Почты России» в январе-июне лотерейным билетам 

По лотерейным билетам, которые были приобретены в отделениях ФГУП «Почта России» в I полугодии 2018 г., выплачено выигрышей на общую сумму более 860 млн руб., сообщили в пресс-службе предприятия.
«По лотерейным билетам, купленным в отделениях «Почты России» в I полугодии 2018 г., выплачено более 6 млн выигрышей на общую сумму более 860 млн руб. По данным статистики государственных лотерей, в целом количество проданных лотерейных билетов в почтовых отделениях за первые шесть месяцев 2018 г. увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 50%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего обладателей выигрышных билетов, купленных в отделениях «Почты России», оказалось в Московской области — почти 500 тыс. человек. Более 370 тыс. выигравших по лотерейным билетам проживают в Москве, свыше 340 тыс. — в Санкт-Петербурге.
«Наиболее удачливыми оказались владельцы 68 билетов, приобретенных в отделениях «Почты России», каждый из них выиграл свыше 2 млн руб. Шесть победителей проживают в Московской области, по пять человек — в Краснодарском крае, Москве и Свердловской области», — указано в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что обладателями крупных выигрышей от 1 млн руб. в I полугодии 2018 г. стали 59 клиентов «Почты России». Пять победителей проживают в Санкт-Петербурге, по три — в Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Московской, Саратовской областях, а также в Москве, Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.
«С июля 2014 г. все лотереи, проводимые на территории Российской Федерации, являются государственными. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов направляются на развитие российского спорта. Национальный почтовый оператор является одним из крупнейших агентов по реализации лотерейных билетов. Сегодня приобрести лотерейные билеты в ассортименте можно в почтовых отделениях по всей стране», — уточняется в сообщении.