Более 860 млн руб. выплачено по купленным в отделениях «Почты России» в январе-июне лотерейным билетам

По лотерейным билетам, которые были приобретены в отделениях ФГУП «Почта России» в I полугодии 2018 г., выплачено выигрышей на общую сумму более 860 млн руб., сообщили в пресс-службе предприятия.

«По лотерейным билетам, купленным в отделениях «Почты России» в I полугодии 2018 г., выплачено более 6 млн выигрышей на общую сумму более 860 млн руб. По данным статистики государственных лотерей, в целом количество проданных лотерейных билетов в почтовых отделениях за первые шесть месяцев 2018 г. увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 50%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего обладателей выигрышных билетов, купленных в отделениях «Почты России», оказалось в Московской области — почти 500 тыс. человек. Более 370 тыс. выигравших по лотерейным билетам проживают в Москве , свыше 340 тыс. — в Санкт-Петербурге

«Наиболее удачливыми оказались владельцы 68 билетов, приобретенных в отделениях «Почты России», каждый из них выиграл свыше 2 млн руб. Шесть победителей проживают в Московской области, по пять человек — в Краснодарском крае , Москве и Свердловской области », — указано в сообщении.

Ханты-Мансийском автономном округе. В пресс-службе напомнили, что обладателями крупных выигрышей от 1 млн руб. в I полугодии 2018 г. стали 59 клиентов «Почты России». Пять победителей проживают в Санкт-Петербурге, по три — в Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Московской, Саратовской областях, а также в Москве, Ставропольском крае