Дольщики «Охта Модерн» прокомментировали арест гендиректора ООО «Питер Констракшн»

Дольщики печально известного долгостроя «Охта-Модерн» прокомментировали домашний арест генерального директора ООО «Питер Констракшн» Тимофея Позднякова.

Дольщики в целом поддерживают такую меру пресечения, но говорят, что получить квартиры для них важнее правосудия.

19 июля стало известно, что бывший генеральный директор компании-застройщика «Питер Констракшн» отправлен под домашний арест. Заключение его в следственный изолятор прокуратура не поддержала. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, в частности, в двойных продажах на объекте. У арбитражного управляющего компании к Тимофею Позднякову также много вопросов.

«То, что правосудие рано или поздно настигает мошенников — это прекрасно. Но такие решения не отвлекают нас от нашей главной цели — дом должен быть наконец достроен. Ни Кривцов, ни Поздняков не достроят наш дом. Конечно, их аресты — урок для остальных таких же мошенников. Но в итоге объект стоит и разрушается. Нам обещали, что его достроит ЛСР, а в итоге ЛСР всего лишь выполнит проектирование. Это большая часть работ, но кто и на какие деньги займется строительством?», — говорят представители инициативной группы дольщиков ЖК «Охта Модерн».

Галина Широкова , представитель инициативной группы дольщиков, саркастически отмечает, что это дольщиков оставили без имущества и дома на 12 лет, и надеется, что Поздняков под домашним арестом «начнет писать картины и стихи», намекая на поведение под домашним арестом Евгении Васильевой , проходившей по делу о хищениях в министерстве обороны

Дольщики несколько удивлены позицией городской прокуратуры, которая не поддержала ходатайство следствия о мере пресечения — заключении под стражу. Ранее правоохранители ратовали за наказание всех деятелей «Питер Констракшн», возбуждение уголовных дел в отношении всех сотрудников, причастных к двойным продажам и обману дольщиков. Дольщики говорят, что доказательств в Главном следственном управлении достаточно для десятка уголовных дел.

Сама мера пресечения — домашний арест — говорит о том, что, возможно, следственные органы не хотят повторить ошибку и допустить, чтобы Поздняков скрылся за границей, как ранее это сделал замешанный в двойных продажах на объекте Кривцов-старший, но и активного содействия следствию за Поздняковым замечено не было.

На самом же объекте затишье. Обещания достроить ЖК до 2018 года превратились в обещания сделать к этому сроку проектные изыскания по цене, которая сильно отличается от рыночной. Между тем, дом медленно разрушается. Зимой 2018 года в помещении паркинга замерзла вода, уровень которой доходил до 2 м.

Напомним, ЖК «Охта Модерн» в 2003 году начала строить компания «ИВИ-93». Сдать комплекс почти на 500 квартир должны были в 2006 году. Сроки несколько раз сдвигались, а в 2009 застройщик обанкротился. Потом объект поочередно брались завершать фирмы «Балтжилинвест», «Звезда Севера» и «Питер-Констракшн», связанная с ГК «Модуль». В марте 2017 года был арестован ее совладелец Евгений Кривцов , причастный, по версии следствия, к многочисленным двойным продажам в ЖК «Охта Модерн». В декабре 2017 года в ООО «Питер Констракшн» была введена процедура наблюдения. В мае 2018 суд принял решение о банкротстве застройщика.

В ноябре 2017 года начались активные протесты дольщиков ЖК «Охта Модерн».