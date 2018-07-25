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В Саратове отключили холодную воду в двух микрорайонах
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В Саратове отключили холодную воду в двух микрорайонах
АиФ
1 час назад
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Фото:
АиФ
В
Саратове
без холодной воды остались микрорайоны «Цветочный» и «Риолит», коммунальщики заменят оборудование пятилетней давности, сообщает ООО «КВС».
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