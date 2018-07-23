На восьми улицах Саратова до вечера не будет воды

В рамках ремонтно-восстановительных работа на водопроводных сетях до 18:00 снижена подача холодной воды абонентам ряда адресов:

— на улицах Соколовая (от ул. Вольская до ул. Танкистов, четная сторона), Чапаева (от ул. Соколовая до ул. Б. Горная, четная сторона); Б. Горная (от ул. Вольская до ул. Чапаева, четная сторона);

— Барнаульская (дома №№7-11, нечетные номера домов); Барнаульский тупик (дома №№2-8, четные номера домов); пр. Энтузиастов (дома №№54-58, четные номера домов);

— в домах №№47, 49, 51/53, 55/59, 61/63 по ул. Политехническая; №№15 и 15а по ул. Клочкова.