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SOS! Саратов уходит под воду. Фоторепортаж
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SOS! Саратов уходит под воду. Фоторепортаж 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
С обильными дождями в региональном центре не справляются ни ливневки, ни службы благоустройства.
«Проспект Строителей, остановка транспортная. Людям не перейти. И светофор не работает!» — пишут обескураженные саратовцы в социальных сетях, сопровождая свои впечатления от «большой воды» фотографиями. Иришка Малышева иронизирует: «Пффф, а у нас на Тархова внизу вообще на байдарках сплавляться надо».
Рушан Майкиев попытался приободрить земляков, напомнив, что такое сильное течение: «Не пройти, это разве ручей, люди проходили раньше через реки по улицам, течение валило с ног, а они вставали и шли дальше как ни в чем не бывало».
Саратовцы сообщают о сильном затоплении в районе ВСО, где в воде застревает грузовой и легковой транспорт.
Многие, выходя на работу, сегодня вместо привычного асфальта угодили в глубокие лужи буквально возле ступеней подъезда.
В старых протекающих автобусах многим пассажирам также пришлось расчехлить зонты, чтобы не проникнуть до трусов.
Ранее интернет-издание «Новости Саратова» сообщало о затопленных квартирах саратовцев.
Фото: соцсети
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