SOS! Саратов уходит под воду. Фоторепортаж

С обильными дождями в региональном центре не справляются ни ливневки, ни службы благоустройства.

«Проспект Строителей, остановка транспортная. Людям не перейти. И светофор не работает!» — пишут обескураженные саратовцы в социальных сетях, сопровождая свои впечатления от «большой воды» фотографиями. Иришка Малышева иронизирует: «Пффф, а у нас на Тархова внизу вообще на байдарках сплавляться надо».

Рушан Майкиев попытался приободрить земляков, напомнив, что такое сильное течение: «Не пройти, это разве ручей, люди проходили раньше через реки по улицам, течение валило с ног, а они вставали и шли дальше как ни в чем не бывало».

Саратовцы сообщают о сильном затоплении в районе ВСО, где в воде застревает грузовой и легковой транспорт.

Многие, выходя на работу, сегодня вместо привычного асфальта угодили в глубокие лужи буквально возле ступеней подъезда.

В старых протекающих автобусах многим пассажирам также пришлось расчехлить зонты, чтобы не проникнуть до трусов.

Ранее интернет-издание «Новости Саратова» сообщало о затопленных квартирах саратовцев.

Фото: соцсети