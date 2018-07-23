Смертоносная «начинка»: в чем главный секрет новейшего ракетного комплекса «Сармат» 

Новейший российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной баллистической ракетой способен поразить любую цель.
«Мы ракетные войска, нам любая цель близка», — распевали ракетчики-стратеги еще в советские времена. И в этих строфах не было особого преувеличения: ракеты действительно летели на большое расстояние и обладали огромной мощностью поражения, особенно с ядерными боеголовками.
Слов из песни не выкинешь, даже по прошествии времени. В скором времени на вооружении российских Ракетных войск стратегического назначения появится новый ракетный комплекс «Сармат», способный поднять и запустить боеголовки, развивающие скорость более 11 тысяч километров в час. Такой скорости пока нет ни у одной ракеты в мире.
Смертоносная «начинка»
О завершении испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» публично заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта нынешнего года. А уже на недавнем торжественном приеме в Кремле в честь выпускников военных вузов президент, упомянув про ракеты межконтинентальной дальности «Авангард», которые уже начинают поступать на вооружение, заверил, что в следующем году на подходе и «Сармат». Этот ракетный комплекс сменит грозного «Воеводу», прозванного на Западе «Сатаной» (по классификации НАТО, — SS-18 Mod. 1.2.3 Satan).
Здесь опять уместно вспомнить слова из песни: «Как устроена ракета — знать не надо вам про это, и про то, как та ракета управляется. Это дело нам привычно, это дело преотлично, знают те, кому по службе полагается». Из известного на сегодня: РС-28 «Сармат» — российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной МБР, способной нести ядерные заряды. Разрабатывается с 2000-х годов специалистами АО «Государственный ракетный центр имени В. П. Макеева» в городе Миасс Челябинской области. Назван в честь сарматов, кочевые племена которых в VI-IV веках до н.э. населяли территории современных России, Украины и Казахстана.
Сама по себе ракета — это «болванка», носитель боезапаса, способная при этом в весе 200 тонн иметь короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами противоракетной обороны. «Швырять» ее можно как через Северный, так и через Южный полюса на неограниченную дальность. Но главный сюрприз — ее смертоносная «начинка». Речь о гиперзвуковых боеголовках, известных под шифром Ю-71.
На максимальной высоте Ю-71 достигает скорости в 15 Maxов (это те самые 11-12 тысяч километров в час). При этом боеголовка летит по очень сложной траектории, что, согласно законам физики, должно снижать скорость объекта. По предположительным данным экспертов, Ю-71, поднятая на высоту в 100 километров, затем летит со скоростью пять-семь километров в секунду. Детальная информация о ходе работ, связанных с гиперзвуковым оружием, засекречена. «Изделие 4202» не рискуют назвать даже ракетой — это молния с небес, которую остановить практически невозможно.
Грозное оружие
Глава Советского Союза Никита Хрущев, грозивший «показать Америке кузькину мать», имел в виду термоядерную авиационную бомбу АН602 (она же — «Царь-бомба»), самый мощный на тот момент боеприпас в мире. Получившая с «легкой руки» Никиты Сергеевича название «Кузькина мать», бомба, вернее ее макет, хранится в музее ядерного оружия в городе Сарове, где расположен Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ ВНИИЭФ).
Внушительная штука по своим габаритам и, вероятно, такой тогда можно было напугать США. Но если сравнить ее с ракетой «Сармат», длина которой превышает 30 метров, а вес свыше 200 тонн (не во всяком музее поместится), а боевой отсек с боеголовками способен поднять на заданную высоту более 10 тонн «груза», то «Кузькина мать» на ее фоне выглядит просто ребенком.
Президент России Владимир Путин заявил о ее возможностях без излишней патетики: «Сармат — это очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха».
Полностью российская разработка
Есть и еще вот какая деталь, которая отлита не в металле, а в политике. До 1991 года разработчиком и производителем тяжелых жидкостных МБР семейства Р-36 было КБ «Южное» (ОКБ-586) в Днепропетровске на Украине. В силу известных причин все контакты по «оборонке» с этой страной сегодня прекращены, и, естественно, ни о каких поставках, даже комплектующих, речи не идет.
В России до недавнего времени разработкой межконтинентальных баллистических ракет для РВСН занимался Московский институт теплотехники, который специализировался на твердотопливных МБР. Поэтому создание новой тяжелой жидкостной ракеты было поручено «ГРЦ Макеева» (СКБ-385) в Миассе, который занимается, в том числе, и баллистическими ракетами для подводных лодок.
Ракета подобного класса хотя и является «штучным товаром», но в ее производстве задействованы многие профильные предприятия оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Например, разработчиком двигателей для «Сармата» стало «НПО «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко из подмосковных Химок (за основу при разработке был принят двигатель от ракеты «Воевода»). Их производство проводится на ПАО «Протон-ПМ» в Перми. Головным предприятием по выпуску МБР «Сармат» стал «Красноярский машиностроительный завод» (в составе холдинга «ГРЦ Макеева»).
Везде будет кстати
Откуда проводятся пробные пуски новой ракеты — доподлинно неизвестно. Из открытых источников можно почерпнуть сведения о том, что готовые к поступлению на вооружение к концу 2018 года «Сарматы» сменят на боевом дежурстве «Воеводы».
Так ли это будет, решат военачальники. Одно ясно: где бы «Сарматы» ни встали на боевое дежурство, они для гарантии безопасности нашей страны везде придутся кстати.