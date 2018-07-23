Смертоносная «начинка»: в чем главный секрет новейшего ракетного комплекса «Сармат»

Новейший российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной баллистической ракетой способен поразить любую цель.

«Мы ракетные войска, нам любая цель близка», — распевали ракетчики-стратеги еще в советские времена. И в этих строфах не было особого преувеличения: ракеты действительно летели на большое расстояние и обладали огромной мощностью поражения, особенно с ядерными боеголовками.

Слов из песни не выкинешь, даже по прошествии времени. В скором времени на вооружении российских Ракетных войск стратегического назначения появится новый ракетный комплекс «Сармат», способный поднять и запустить боеголовки, развивающие скорость более 11 тысяч километров в час. Такой скорости пока нет ни у одной ракеты в мире.

Смертоносная «начинка»

О завершении испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» публично заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта нынешнего года. А уже на недавнем торжественном приеме в Кремле в честь выпускников военных вузов президент, упомянув про ракеты межконтинентальной дальности «Авангард», которые уже начинают поступать на вооружение, заверил, что в следующем году на подходе и «Сармат». Этот ракетный комплекс сменит грозного «Воеводу», прозванного на Западе «Сатаной» (по классификации НАТО , — SS-18 Mod. 1.2.3 Satan).

Сама по себе ракета — это «болванка», носитель боезапаса, способная при этом в весе 200 тонн иметь короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами противоракетной обороны. «Швырять» ее можно как через Северный, так и через Южный полюса на неограниченную дальность. Но главный сюрприз — ее смертоносная «начинка». Речь о гиперзвуковых боеголовках, известных под шифром Ю-71.

На максимальной высоте Ю-71 достигает скорости в 15 Maxов (это те самые 11-12 тысяч километров в час). При этом боеголовка летит по очень сложной траектории, что, согласно законам физики, должно снижать скорость объекта. По предположительным данным экспертов, Ю-71, поднятая на высоту в 100 километров, затем летит со скоростью пять-семь километров в секунду. Детальная информация о ходе работ, связанных с гиперзвуковым оружием, засекречена. «Изделие 4202» не рискуют назвать даже ракетой — это молния с небес, которую остановить практически невозможно.

Грозное оружие

Глава Советского Союза Никита Хрущев, грозивший «показать Америке кузькину мать», имел в виду термоядерную авиационную бомбу АН602 (она же — «Царь-бомба»), самый мощный на тот момент боеприпас в мире. Получившая с «легкой руки» Никиты Сергеевича название «Кузькина мать», бомба, вернее ее макет, хранится в музее ядерного оружия в городе Сарове , где расположен Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ ВНИИЭФ).

Внушительная штука по своим габаритам и, вероятно, такой тогда можно было напугать США . Но если сравнить ее с ракетой «Сармат», длина которой превышает 30 метров, а вес свыше 200 тонн (не во всяком музее поместится), а боевой отсек с боеголовками способен поднять на заданную высоту более 10 тонн «груза», то «Кузькина мать» на ее фоне выглядит просто ребенком.

Президент России Владимир Путин заявил о ее возможностях без излишней патетики: «Сармат — это очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха».

Полностью российская разработка

Есть и еще вот какая деталь, которая отлита не в металле, а в политике. До 1991 года разработчиком и производителем тяжелых жидкостных МБР семейства Р-36 было КБ «Южное» (ОКБ-586) в Днепропетровске на Украине. В силу известных причин все контакты по «оборонке» с этой страной сегодня прекращены, и, естественно, ни о каких поставках, даже комплектующих, речи не идет.

В России до недавнего времени разработкой межконтинентальных баллистических ракет для РВСН занимался Московский институт теплотехники , который специализировался на твердотопливных МБР. Поэтому создание новой тяжелой жидкостной ракеты было поручено «ГРЦ Макеева» (СКБ-385) в Миассе, который занимается, в том числе, и баллистическими ракетами для подводных лодок.

Ракета подобного класса хотя и является «штучным товаром», но в ее производстве задействованы многие профильные предприятия оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Например, разработчиком двигателей для «Сармата» стало « НПО «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко из подмосковных Химок (за основу при разработке был принят двигатель от ракеты «Воевода»). Их производство проводится на ПАО «Протон-ПМ» в Перми . Головным предприятием по выпуску МБР «Сармат» стал « Красноярский машиностроительный завод » (в составе холдинга «ГРЦ Макеева»).

Везде будет кстати

Откуда проводятся пробные пуски новой ракеты — доподлинно неизвестно. Из открытых источников можно почерпнуть сведения о том, что готовые к поступлению на вооружение к концу 2018 года «Сарматы» сменят на боевом дежурстве «Воеводы».

Так ли это будет, решат военачальники. Одно ясно: где бы «Сарматы» ни встали на боевое дежурство, они для гарантии безопасности нашей страны везде придутся кстати.