Снаряды и мины времен ВОВ нашли в Аксайском районе 

Снаряды и мины времен Великой Отечественной войны нашли в Аксайском районе Ростовской области.
Согласно информации из официальных источников, 152-миллиметровый снаряд обнаружил рабочий строительной бригады на территории Ольгинского сельского поселения.
Девять снарядов разного калибра нашли в поселке Реконструктор.
Еще один снаряд, а также две мины и гранату обнаружили на территории Истоминского сельского поселения.
В настоящее время места опасных находок взяты под охрану, поданы заявки на их обезвреживание.
С начала года на территории Ростовской области обнаружено и обезврежено более 300 боеприпасов времен ВОВ.