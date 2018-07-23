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Снаряды и мины времен ВОВ нашли в Аксайском районе
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Снаряды и мины времен ВОВ нашли в Аксайском районе 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Снаряды и мины времен Великой Отечественной войны нашли в Аксайском районе Ростовской области.
Согласно информации из официальных источников, 152-миллиметровый снаряд обнаружил рабочий строительной бригады на территории Ольгинского сельского поселения.
Девять снарядов разного калибра нашли в поселке Реконструктор.
Еще один снаряд, а также две мины и гранату обнаружили на территории Истоминского сельского поселения.
В настоящее время места опасных находок взяты под охрану, поданы заявки на их обезвреживание.
С начала года на территории Ростовской области обнаружено и обезврежено более 300 боеприпасов времен ВОВ.
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