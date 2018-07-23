Снаряды и мины времен ВОВ нашли в Аксайском районе

Снаряды и мины времен Великой Отечественной войны нашли в Аксайском районе Ростовской области

Согласно информации из официальных источников, 152-миллиметровый снаряд обнаружил рабочий строительной бригады на территории Ольгинского сельского поселения.

Девять снарядов разного калибра нашли в поселке Реконструктор.

Еще один снаряд, а также две мины и гранату обнаружили на территории Истоминского сельского поселения.

В настоящее время места опасных находок взяты под охрану, поданы заявки на их обезвреживание.

С начала года на территории Ростовской области обнаружено и обезврежено более 300 боеприпасов времен ВОВ.