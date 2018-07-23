В Омской области администрацию поселения оштрафовали за гигантскую свалку

Почти четыре тысячи квадратных метров земли были усыпаны бытовыми отходами. По информации пресс-службы регионального управления Россельхознадзора, администрацию Золотонивского поселения признали виновной в совершении административного нарушения. Ее обязали выплатить штраф в размере 40 тыс. рублей.

В апреле представители надзорного ведомства вместе с администрацией поселения провели проверку. На земельном участке сельскохозяйственного назначения они обнаружили свалку площадью 3969 кв. м.

Специалисты взяли почву для исследования, результаты которого показали, что участок земли не соответствует гигиеническим нормам, почву отнесли к категории «Чрезвычайна опасна».

— Бездействие Администрации Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района Омской области привело к порчи земельного участка сельскохозяйственного назначения. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч.2 ст.8.6 КоАП РФ , — сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора

Поставление уже вступило в законную силу.