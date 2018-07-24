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Рогозин встретится с руководством ЦНИИмаша, сообщил источник
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Рогозин встретится с руководством ЦНИИмаша, сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в течение этой недели проведет встречу с руководством ЦНИИмаша, головного научного института госкорпорации, сообщил РИА Новости во вторник источник в космической отрасли.
"Встреча, скорее всего, состоится в течение этой недели", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что обвинения в госизмене предъявлены 74-летнему ученому ЦНИИмаша Виктору Кудрявцеву, который, по данным «Коммерсанта», якобы передал секретные данные о гиперзвуковых разработках одной из стран НАТО.
СМИ сообщали и о задержании второго подозреваемого по этому делу, но эта информация официально пока не подтверждается.
Скандал уже стоил должности директору исследовательско-аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрию Пайсону. Он подал в отставку вскоре после того, как у него прошел обыск. Но по уголовному делу он, по сообщению госкорпорации, проходит как свидетель.
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