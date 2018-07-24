Рогозин встретится с руководством ЦНИИмаша, сообщил источник

"Встреча, скорее всего, состоится в течение этой недели", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что обвинения в госизмене предъявлены 74-летнему ученому ЦНИИмаша Виктору Кудрявцеву , который, по данным «Коммерсанта», якобы передал секретные данные о гиперзвуковых разработках одной из стран НАТО

СМИ сообщали и о задержании второго подозреваемого по этому делу, но эта информация официально пока не подтверждается.

Скандал уже стоил должности директору исследовательско-аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрию Пайсону. Он подал в отставку вскоре после того, как у него прошел обыск. Но по уголовному делу он, по сообщению госкорпорации, проходит как свидетель.