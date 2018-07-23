Новые условия получения гражданства: Кипр обновил инвестиционную программу

Кипр внес изменения в программу получения гражданства за инвестиции в недвижимость. Она называется «Cyprus Investment Programme» и предполагает более тщательную проверку компаний-агентов и заявителей. Представители компании Иммигрант Инвест прокомментировали изменения и представили основные требования, предъявляемые к обеим сторонам.

Наиболее крупными изменениями в программе получения гражданства за инвестиции в недвижимость, детально оговоренными в ходе конференции The 3rd Cyprus Citizenship & Residency by Real Estate Investment Summit, стали введение квоты на количество выданных паспортов, более строгий подход к процедуре проверки соответствия заявителей и компаний-агентов государственным требованиям.

В 2018 году власти Кипра регламентировали максимальное количество выданных паспортов — 700 штук. Для инвесторов это не станет проблемой, поскольку в течение нескольких предыдущих лет эта отметка не была достигнута. В 2017 году 503 заявителя получили кипрские паспорта, за первое полугодие 2018 зарегистрировано 214 заявок.

Чтобы получить гражданство Кипра, заявитель может воспользоваться одним из четырех вариантов:

— приобрести жилую недвижимость на сумму минимум в два миллиона евро;

— приобрести коммерческую недвижимость на сумму минимум в два миллиона евро, что потребует приобретения жилого объекта с минимальной стоимость в полмиллиона евро;

— приобрести гособлигации на сумму в полмиллиона евро (также нужно приобрести жилую недвижимость на сумму в 2 миллиона евро);

— приобрести гособлигации и коммерческую недвижимость.

Проверками занимается комитет по надзору и контролю — новое ведомство, которое создано, чтобы упростить получение гражданства и сделать его действительно безопасным. При нынешних условиях исключаются варианты, когда заявитель «приобретает» фиктивные участки, после чего становится гражданином страны. С другой стороны при изменившемся регламенте проверок государство сможет убедиться в правомерности действий заявителя и агента.

С 1 августа подавать заявки инвесторы смогут только через агентов. Также заявителя могут пригласить на интервью, чтобы уточнить формальные вопросы. Это может затянуть процесс проверки, но ее стоимость останется прежней.

Инвестор обязан сохранять во владении как минимум один объект недвижимости стоимостью от полумиллиона долларов. В противном случае он может лишиться гражданства. Для его получения недвижимостью необходимо владеть минимум 3 года.

Единственной альтернативной программой получения гражданства в Евросоюзе за инвестиции остается программа «Гражданство Мальты».

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