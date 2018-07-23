Бутовчане с удовольствием меняют сигареты на яблоки

Только за первые два часа акции по борьбе с курением сигареты на яблоки обменяли свыше 100 жителей районов Южное и Северное Бутово. Мероприятие прошло в районе станции метро «Бульвар Адмирала Ушакова». Об этом сообщает газета «Москва За Калужской заставой».

Акцию организовали сотрудники поликлиники № 121 совместно с муниципальным депутатом Седой Бегляровой. В ее рамках прохожим предлагали обменять сигареты на яблоки.

Подобная акция стала уже традиционной. И каждый раз мы сталкиваемся с одними и теми же вопросами — «А для чего вам это нужно?» Все очень просто! Мы хотим, чтобы каждый, кто принял участие и обменял сигарету на яблоко, задумался о вреде курения и понял, что быть здоровым и не иметь вредных привычек — это здорово!» — рассказала Седа Беглярова.

Фото: ktar.com