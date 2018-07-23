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В МЧС Мордовии предполагают, что снизить число утонувших помогли молебны
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В МЧС Мордовии предполагают, что снизить число утонувших помогли молебны 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл — РИА Новости. Обряды освящения мест массового купания в Мордовии наряду с другими мерами, возможно, привели к снижению числа погибших в водоемах в прошлом году, сообщает ГУ МЧС по республике.
Освящение водоемов проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между ГУ МЧС по Мордовии и епархиями, входящими в состав Мордовской митрополии. Такая практика впервые появилась в Мордовии летом 2017 года.
"Возможно в том числе и благодаря проведенным молебнам количество погибших на водоемах Мордовии в 2017 году снизилось по сравнению с предыдущим годом. В любом случае сотрудники МЧС готовы взаимодействовать и с другими государственными структурами, и с общественными и религиозными организациями в самых различных формах ради сохранения жизни людей", — говорится в сообщении.
Как отмечают спасатели, большинство крупнейших водоемов Саранска уже освящены.
"В разгар купального сезона православные священники проводят обряды освящения мест массового купания. … Православный священник читает молебен на берегу, на лодке обходит водоём с кадилом, окропляет святой водой пляж и спасательный пост", — информирует спасательное ведомство.
Отмечается, что в рамках соглашения о сотрудничестве с епархиями сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам периодически проводят занятия в воскресных школах при храмах.
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