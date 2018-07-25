МЧС Мордовии молитвой добилось снижения числа утонувших

Спасатели Мордовии не своём сообщили о практике освящения мест массового купания людей православными священниками в рамках соглашения о сотрудничестве между ГУ МЧС России по Республике Мордовия и Епархиями, входящими в состав Мордовской митрополии.

«Православный священник читает молебен на берегу, на лодке обходит водоём с кадилом, окропляет святой водой пляж и спасательный пост. Возможно, в том числе, и благодаря проведенным молебнам количество погибших на водоемах Мордовии в 2017 году снизилось по сравнению с предыдущим годом», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели Мордовии подчёркивают, что открыты к сотрудничеству и с другими общественными и религиозными организациями в самых различных формах ради сохранения жизни людей.