Ещё
МЧС Мордовии молитвой добилось снижения числа утонувших
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС Мордовии молитвой добилось снижения числа утонувших 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
Спасатели Мордовии не своём сообщили о практике освящения мест массового купания людей православными священниками в рамках соглашения о сотрудничестве между ГУ МЧС России по Республике Мордовия и Епархиями, входящими в состав Мордовской митрополии.
«Православный священник читает молебен на берегу, на лодке обходит водоём с кадилом, окропляет святой водой пляж и спасательный пост. Возможно, в том числе, и благодаря проведенным молебнам количество погибших на водоемах Мордовии в 2017 году снизилось по сравнению с предыдущим годом», — говорится в сообщении ведомства.
Спасатели Мордовии подчёркивают, что открыты к сотрудничеству и с другими общественными и религиозными организациями в самых различных формах ради сохранения жизни людей.
Новости Мордовии: СМИ: Депардье не уплатил налоги в Саранске
Свободная пресса: последние новости
Из Стены Плача выпал камень весом около 100 кг Пенсии: Кремль знает, чем обернется для него референдум Московский школьник поразил наставников британского шоу «Голос»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила Грузии силой119
Крымский мост начал отделяться от Крыма589
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку374
Заявление Лолиты грозит международным скандалом273
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом32
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение