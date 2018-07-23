Сергей Прядкин заявил, что РПЛ нуждается в лучшем ТВ-контракте

Президент РПЛ считает, что улучшенный ТВ-контракт улучшит финансовое положение клубов в регионах.

В беседе с «Известиями» глава Лиги Сергей Прядкин заявил, что не беспокоится из-за посещаемости матчей чемпионата России по футболу, так как на популярности соревнования положительно должен сказаться ранее проведенный в России Кубок мира.

Испании, «Арены, которые сейчас созданы, очень комфортные. Мы посмотрели, как кейтеринг работает во время ЧМ. Клубам надо к этому стремиться. У нас многие клубы работают в этом направлении. Если бы были арены с закрывающейся крышей, это сняло бы многие проблемы, но, к сожалению, их не так много. В Англии Италии , Германии или Австрии тоже бывают морозы, но клубы работают в этом направлении», — заявил глава РПЛ.

Сергей Прядкин считает, что Лига нуждается в более привлекательном телевизионном контракте. Он считает, что более высокая стоимость этого соглашения будет полезна клубам РПЛ: «Нереализованная цель одна — я очень хочу заключить хороший телевизионный контракт, чтобы клубы не зависели от региональных бюджетов. К сожалению, у нас это никак не получается. Экономика, рекламное время, отсутствие конкуренции между каналами — это позиции, которые в том числе влияют на заключение хорошего контракта».