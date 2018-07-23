Коммунальщики за выходные дни устранили 61 засор на канализационных линиях

В выходные дни «Концессии водоснабжения — Саратов » в рамках обслуживания городских коммуникаций устранили 48 повреждений на линиях сетей водоснабжения и 61 засор на канализационных линиях, сообщает пресс-служба компании.

За прошедшие выходные дни специалисты ООО «КВС» устранили дефекты на участках городского трубопровода по ул. Усть-Курдюмская, 1Д, Минеральная, 5А, Огородная, 76/78Б, Марины Расковой, 3, Парковая/Лесная, Химическая, 46 и др. На водоводах проведена частичная замена поврежденных участков, установлены герметизирующие устройства, проведены сварочные работы на местах повреждения. По ряду объектов работы проведены без изменения параметров от услуги водоснабжения.

В ходе проведения восстановительных работ на городском водопроводе по ул. Чапаева было установлено, что участок, на котором обнаружен дефект, имеет высокую степень износа. Специалистами организации было принято решение о замене отрезка водопроводной сети, в связи с чем сегодня, 23 июля 2018, до 18.00 изменены параметры подачи холодной воды абонентам улиц: Соколовая (от ул. Вольская до ул. Танкистов, четная сторона), Чапаева (от ул. Соколовая до ул. Б. Горная, четная сторона); Б. Горная (от ул. Вольская до ул. Чапаева, четная сторона).