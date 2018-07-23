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«СИБУР Тольятти» обновляет насосное оборудование
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«СИБУР Тольятти» обновляет насосное оборудование 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
В 2018 году на производствах и товарно-сырьевом цехе «СИБУР Тольятти» установлено 9 новых агрегатов. Еще часть оборудования будет обновлена во время остановочного ремонта грядущей осенью.
Взамен насосов, имеющих одинарные торцевые уплотнения, установлены агрегаты с двойными уплотнениями или их герметичные аналоги, которые оснащены системой противоаварийной защиты и подключены к современной системе управления технологическим процессом. Конструкция насосов существенно снижает вероятность попадания технологических сред в атмосферу, что способствует сокращению влияния на окружающую среду.
Всего в 2016–2018 годы проводится модернизация 136 единиц, что позволит сократить выбросы от данного количества оборудования в 1,5 раза.
"На предприятии ведется планомерная работа по замене насосов или оснащению их дополнительными уплотнениями, — отмечает директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды «СИБУР Тольятти» Ахмет Насыров. — Эти мероприятия позволяют предупредить возникновение аварий и предотвратить попадание углеводородов в воздух рабочей зоны".
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