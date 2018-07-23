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Экс-подрядчики стадиона «Санкт-Петербург» оспорили разрыв контрактов судом
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Экс-подрядчики стадиона «Санкт-Петербург» оспорили разрыв контрактов судом 

РИА Недвижимость 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал жалобы бывших подрядчиков сооружения нового стадиона «Санкт-Петербург» в западной части Крестовского острова на судебные решения о признании соответствующих контрактов расторгнутыми, следует из материалов на портале «Электронное правосудие».
Арбитраж в начале марта 2017 года признал расторгнутым один из контрактов на сооружение нового стадиона, заключенный с инжиниринговой корпорацией «Трансстрой», и в феврале 2018 года Верховный суд РФ не стал пересматривать этот судебный акт. В июне 2018 года судом первой инстанции по искам городского комитета по строительству были вынесены аналогичные решения по контрактам с двумя другими бывшими подрядчиками — корпорацией «Трансстрой» и инжиниринговой корпорацией «Трансстрой-СПб» ("Инжтрансстрой-СПб").
"Инжиниринговая корпорация «Транстрой-СПб» — апелляционная жалоба на решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.06.2018", — говорится в карточке дела, касающегося расторжения контракта с «Инжтранстроем-СПб».
Также зарегистрирована жалоба корпорации «Трансстрой» на решение по спору с властями о разрыве контракта и с этой компанией. Даты слушаний по обоим делам в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде пока не назначены.
В июле 2016 года аппарат вице-губернатора Петербурга Игоря Албина сообщал о расторжении контрактов на сооружение нового стадиона с тремя подрядчиками — корпорацией «Трансстрой», инжиниринговой корпорацией «Трансстрой» и инжиниринговой корпорацией «Трансстрой-СПб». Комитет по строительству выбрал «Метрострой» в качестве нового подрядчика завершения строительства стадиона и комплексного благоустройства территории вокруг арены. Суммарная стоимость контрактов составила 7,8 миллиарда рублей.
Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря 2016 года выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. После этого стадион был адаптирован под требования ФИФА, спортивную арену привели в соответствие с требованиями силовых ведомств. На стадионе «Санкт-Петербург» летом 2018 года прошли матчи чемпионата мира по футболу.
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