Экс-подрядчики стадиона «Санкт-Петербург» оспорили разрыв контрактов судом

С. - ПЕТЕРБУРГ , 23 июл — РИА Новости . Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал жалобы бывших подрядчиков сооружения нового стадиона «Санкт-Петербург» в западной части Крестовского острова на судебные решения о признании соответствующих контрактов расторгнутыми, следует из материалов на портале «Электронное правосудие».

Арбитраж в начале марта 2017 года признал расторгнутым один из контрактов на сооружение нового стадиона, заключенный с инжиниринговой корпорацией «Трансстрой» , и в феврале 2018 года Верховный суд РФ не стал пересматривать этот судебный акт. В июне 2018 года судом первой инстанции по искам городского комитета по строительству были вынесены аналогичные решения по контрактам с двумя другими бывшими подрядчиками — корпорацией «Трансстрой» и инжиниринговой корпорацией «Трансстрой-СПб» ("Инжтрансстрой-СПб").

"Инжиниринговая корпорация «Транстрой-СПб» — апелляционная жалоба на решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.06.2018", — говорится в карточке дела, касающегося расторжения контракта с «Инжтранстроем-СПб».

Также зарегистрирована жалоба корпорации «Трансстрой» на решение по спору с властями о разрыве контракта и с этой компанией. Даты слушаний по обоим делам в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде пока не назначены.

В июле 2016 года аппарат вице-губернатора Петербурга Игоря Албина сообщал о расторжении контрактов на сооружение нового стадиона с тремя подрядчиками — корпорацией «Трансстрой», инжиниринговой корпорацией «Трансстрой» и инжиниринговой корпорацией «Трансстрой-СПб». Комитет по строительству выбрал «Метрострой» в качестве нового подрядчика завершения строительства стадиона и комплексного благоустройства территории вокруг арены. Суммарная стоимость контрактов составила 7,8 миллиарда рублей.