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В Челябинске применят лондонский способ борьбы с незаконными афишами
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В Челябинске применят лондонский способ борьбы с незаконными афишами 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Челябинске стали использовать западный метод борьбы с незаконно развешанными афишами.
О нём рассказал лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов. По его словам, такой способ успешно применяют в Лондоне: на афиши клеится стикер «отменено». Увидев такое уведомление, зрители либо совсем не покупают билеты, либо звонят организаторам и их представителям, чтобы узнать причину отмены мероприятия. Когда начинают устанавливать обстоятельства, выясняется, что наклейки размещены только на афишах, развешанных в неположенных местах.
Соответственно, в следующий раз организатор концерта поручит расклейку другой организации, соблюдающей правила размещения рекламы.
«Клеить наклейки оказалось гораздо дешевле и проще, чем сдирать объявления. И таким образом после пары недель подобных действий количество незаконной рекламы стало резко сокращаться. Таким образом власти Лондона решили проблему незаконных объявлений», — рассказал Владов.
Урбанист предлагает взять этот способ на вооружение не только в Челябинске, но и в других городах.
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