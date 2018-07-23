В Челябинске применят лондонский способ борьбы с незаконными афишами

Челябинске стали использовать западный метод борьбы с незаконно развешанными афишами.

О нём рассказал лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов. По его словам, такой способ успешно применяют в Лондоне: на афиши клеится стикер «отменено». Увидев такое уведомление, зрители либо совсем не покупают билеты, либо звонят организаторам и их представителям, чтобы узнать причину отмены мероприятия. Когда начинают устанавливать обстоятельства, выясняется, что наклейки размещены только на афишах, развешанных в неположенных местах.

Соответственно, в следующий раз организатор концерта поручит расклейку другой организации, соблюдающей правила размещения рекламы.

«Клеить наклейки оказалось гораздо дешевле и проще, чем сдирать объявления. И таким образом после пары недель подобных действий количество незаконной рекламы стало резко сокращаться. Таким образом власти Лондона решили проблему незаконных объявлений», — рассказал Владов.

Урбанист предлагает взять этот способ на вооружение не только в Челябинске, но и в других городах.