Москомстройинвест проведет очередной семинар для застройщиков по предоставлению отчетности в электронном виде

О том, как правильно подать ежеквартальную отчетность в электронном виде через Портал государственных услуг застройщикам расскажут 24 июля 2018 года в ходе обучающего семинара в Москомстройинвесте. Об этом сообщил Председатель Комитета Константин Тимофеев.

«В настоящее время утвержденный график таких семинаров на ближайшие три месяца размещен на официальной странице Москомстройинвеста на сайте www.mos.ru. В ходе семинаров застройщики могут задать специалистам Москомстройинвеста практические вопросы по оформлению и подаче отчетности», — отметил Председатель Комитета.

Заявки для участия необходимо направлять на электронную почту: GontarenkoNG@mos.ru.

Согласно закону о долевом строительстве, застройщики обязаны ежеквартально предоставлять в уполномоченный орган (в Москве —Москомстройинвест) отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением средств граждан. С 1 марта 2016 года подача отчетности возможна только в электронной форме через Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы.

«Начиная с 1 июля, Комитет принимает отчетность застройщиков за II квартал 2018 года. Учитывая, что отчетность должна быть подана не позднее 30 июля, мы рекомендуем застройщикам заблаговременно обратиться за предоставлением сервиса в электронном виде», —подчеркнул Константин Тимофеев

Стоит отметить, что количество застройщиков, привлекающих денежные средства населения, ежегодно возрастает. Так, в I квартале 2017 года отчетность в Комитет сдали 222 компании, а в I квартале 2018 года — 286.