Жителям «Города детства» расскажут о различных профессиях

О самых разных профессиях — от рабочих специальностей до президента страны — узнают юные вологжане. В «Городе детства» стартовала новая тематическая неделя.

В течение пяти дней ребят ждут познавательные игры и викторины, увлекательные квесты, посвященные самым востребованным профессиям. Также на площадки проекта придут представители разных специальностей и расскажут о своей работе, ее плюсах и минусах, ответят на вопросы.