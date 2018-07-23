Жителям «Города детства» расскажут о различных профессиях 

О самых разных профессиях — от рабочих специальностей до президента страны — узнают юные вологжане. В «Городе детства» стартовала новая тематическая неделя.
В течение пяти дней ребят ждут познавательные игры и викторины, увлекательные квесты, посвященные самым востребованным профессиям. Также на площадки проекта придут представители разных специальностей и расскажут о своей работе, ее плюсах и минусах, ответят на вопросы.
Напомним, что всего в Вологде открыто 30 площадок, где школьники могут провести каникулы весело и с пользой. С ребятам занимаются опытные педагоги и волонтеры. Площадки работают ежедневно по будням с 11 до 14 часов.