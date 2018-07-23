Митинги против пенсионной реформы продолжаются в Нижегородской области

Митинги против повышения пенсионного возраста продолжают проходить в городах Нижегородской области . На данный момент часть городов уже приняла участие в протестном движении под эгидой коммунистической партии. Об этом сообщает нижегородское региональное отделение КПРФ 22 июля.

Митинги уже прошли в Арзамасе , Кстове и Дзержинске. 20 июля свой протест выразили жители Гагино, а 21 июля — жители Уразовки.

Тем временем, в Пильне готовятся выйти на митинг 24 июля. Кроме того, к митингу против повышения пенсионного возраста готовятся в Нижнем Новгороде: протестное собрание состоится 26 июля.

В городе Бор желающие смогут выйти на митинг 28 июля, а днем ранее, 27 июля, аналогичное мероприятие пройдет в Первомайске. Акцию протеста продолжат в Кулебаках 30 июля, в Выксе — 31 июля, в Сергаче — 4 августа, а в Городце Заволжье в одни день — 12 августа.

Также против пенсионной реформы выступят жители Балахны 16 августа, жители Семенова — 19 августа и жители Шатков — 22 июля. Далее митинги пройдут в Павлове, Лукоянове, Чкаловске, Перевозе, Сарове . Как сообщается в нижегородском региональном отделении КПРФ, даты будут известны позже.

Ранее мы сообщали о том, что Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста.

Фото: НРО КПРФ