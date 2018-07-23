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В ГУСе рассказали, когда в «Ямальском-2» построят детсад на 360 мест
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В ГУСе рассказали, когда в «Ямальском-2» построят детсад на 360 мест 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В новый детский сад пойдут маленькие жители микрорайонов, расположенных за объездной
В ближайшие месяцы должен определиться подрядчик, которому предстоит возвести детский сад в микрорайоне «Ямальский-2». Управление капитального строительства Тюменской области сейчас формирует пакет документов для проведения торгов.
— Планируемый срок заключения государственного контракта — сентябрь 2018 года. Завершение строительно-монтажных работ планируется в следующем году, — сообщил Сергей Шустов, начальник Главного управления строительства Тюменской области. Проект будущего дошкольного учреждения, которое будет возводиться за счет средств областного бюджета, уже разработан. Новый детсад рассчитан на 360 мест, в том числе 50 мест в ясельных группах. Долгожданный социальный объект планируют построить рядом с новой школой на 1200 мест, которая откроет свои двери уже совсем скоро.
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