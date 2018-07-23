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Въезд для машин заблокируют в новосибирском Чемском бору
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Въезд для машин заблокируют в новосибирском Чемском бору 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
В ходе аппаратного совещания глава 23 июля Советского района Дмитрий Оленников дал поручение силами районного ДЭУ и «Горзеленхоза» преградить въезд для автомобилей в Чемской бор бетонными блоками. Кроме того, будет сделан запрос на имя вице-мэра Данияра Сафиуллина о выделении дополнительных средств из городского бюджета на уборку территории бора, сообщает издание sovok.info. Таким образом районная администрация пытается решить проблему загрязнения лесного массива, куда летом приезжают тысячи отдыхающих. Ранее проезд для машин пытались заблокировать деревянными столбиками, но их сломали вандалы.
Sibnovosti.ru писали о создании общественного движения «Гражданин ОбьГЭС», активисты которого своими силами убирают мусор в Чемском бору и занимаются экологическим просвещением отдыхающих. Волонтеры были намерены найти инвестора для строительства автопарковки на въезде в зеленую зону.
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