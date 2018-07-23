Четыре тысячи кандидатов выдвинулись на местные выборы в Прикамье 

Основную часть из четырех тысяч выдвинувшихся кандидатов составляют представители политических партий. «Единая Россия» делегировала на выборы в прикамские органы МСУ 1825 кандидатов, ЛДПР — 303, КПРФ — 244, эсеры — 163, «Яблоко» — 20, «Партия малого бизнеса России» — 14, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 6, «Российский Объединённый Трудовой Фронт» — 3, «Партия возрождения России» — 1. Остальные кандидаты — самовыдвиженцы. Период выдвижения завершился 21 июля.
Самые крупные выборы предстоят в земские собрания Александровского и Красновишерского районов, в городские думы Горнозаводского, Гремячинского, Краснокамского, Кизеловского, Оханского, Чайковского городских округов и города Кунгура.
Среди лидеров — Краснокамск, где на 20 депутатских мандатов гордумы претендует 129 кандидатов, Кунгур — на 21 мандат будут бороться 93 кандидата и Кизел — 82 кандидата на 15 мандатов.
«Это говорит о большом интересе всех участников избирательного процесса к выборам, а значит, и к будущему развитию территорий», — считает глава прикамского крайизбиркома Игорь Вагин.