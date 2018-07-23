Развитие в Карелии ряда проектов обсудят на заседании госкомиссии

Заседание проведет председатель госкомиссии, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев . В нем примут участие руководители федеральных министерств и ведомств, представители региональной власти.

По решению комиссии в 2018 году планируется реализовать ввод в эксплуатацию перинатального центра на 130 коек в Петрозаводске , строительство второй очереди Петрозаводского кадетского училища, строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных районах Карелии, разработку проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы строительства спортивно-концертного комплекса «Карелия — Арена», а также строительство аэровокзального комплекса аэропорта «Петрозаводск» (Бесовец)".

Кроме того, запланированы глубокая модернизация Онежского судостроительно-судоремонтного завода, финансовое оздоровление Онежского тракторного завода, реализация проекта по глубокой переработке древесины на Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате , строительство селекционно-генетического центра рыбоводства на базе Выгского рыбоводного завода, завершение строительства Регионального центра спортивной гимнастики в Петрозаводске, реконструкция защитного павильона над группой петроглифов «Бесовы Следки» в Беломорске , создание музея Карельского фронта и обеспечение его необходимыми экспонатами.

Государственная комиссия по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелии образована в 2013 году указом президента РФ. Работа госкомиссии нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата, развития государственно-частного партнерства. В состав госкомиссии входят руководители федеральных ведомств, компаний и организаций, региональных органов исполнительной и законодательной власти.