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Развитие в Карелии ряда проектов обсудят на заседании госкомиссии
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Развитие в Карелии ряда проектов обсудят на заседании госкомиссии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Вопросы комплексного развития в Карелии транспортной, энергетической, коммунальной инфраструктуры, а также инфраструктуры связи будут обсуждаться на предстоящем 31 июля в Москве заседании государственной комиссии по подготовке к празднованию предстоящего в 2020 году юбилея Республики Карелии, сообщила в понедельник пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
Заседание проведет председатель госкомиссии, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. В нем примут участие руководители федеральных министерств и ведомств, представители региональной власти.
По решению комиссии в 2018 году планируется реализовать ввод в эксплуатацию перинатального центра на 130 коек в Петрозаводске, строительство второй очереди Петрозаводского кадетского училища, строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных районах Карелии, разработку проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы строительства спортивно-концертного комплекса «Карелия — Арена», а также строительство аэровокзального комплекса аэропорта «Петрозаводск» (Бесовец)".
Кроме того, запланированы глубокая модернизация Онежского судостроительно-судоремонтного завода, финансовое оздоровление Онежского тракторного завода, реализация проекта по глубокой переработке древесины на Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате, строительство селекционно-генетического центра рыбоводства на базе Выгского рыбоводного завода, завершение строительства Регионального центра спортивной гимнастики в Петрозаводске, реконструкция защитного павильона над группой петроглифов «Бесовы Следки» в Беломорске, создание музея Карельского фронта и обеспечение его необходимыми экспонатами.
Государственная комиссия по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелии образована в 2013 году указом президента РФ. Работа госкомиссии нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата, развития государственно-частного партнерства. В состав госкомиссии входят руководители федеральных ведомств, компаний и организаций, региональных органов исполнительной и законодательной власти.
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