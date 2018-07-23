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На Илимской построят стартовый дом по программе реновации
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На Илимской построят стартовый дом по программе реновации 

Управа района Лианозово 16 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
Стартовый дом по программе реновации возведут по адресу улица Илимская, владения 1-3. Как сообщил первый заместитель главы управы Евгений Пюрвеев, строительство одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы.
— Раньше на этой площадке находились гаражи. Территорию уже освободили от автостоянки, — уточнил первый заместитель управы района Лианозово.
По словам начальника управления по вопросам реновации префектуры СВАО Александра Бахарева, сейчас идет разработка градостроительной документации. Ее планируется завершить к августу 2019 года.
Напомним, программа реновации направлена на расселение и снос ветхого малоэтажного жилого фонда, построенного в 1957-1968 годах, и новое строительство на освободившейся территории. (ео)
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