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Володарск и Решетиха станут территориями опережающего социально-экономического развития
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Володарск и Решетиха станут территориями опережающего социально-экономического развития 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото с сайта footballcitymediacenter.ruВолодарск и Решетиха станут территориями опережающего социально-экономического развитияКомиссия при Минэкономразвития России одобрила создание двух территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Нижегородской области в городе Володарск и рабочем посёлке Решетиха.
Володарск и Решетиха относятся к монопрофильным муниципальным образованиям, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения. Присвоение им статуса ТОСЭР открывает возможности для создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций в новые виды деятельности, а также снижает зависимость от градообразующих предприятий.
— Одобрение заявок стало результатом сотрудничества правительства Нижегородской области с администрациями моногородов и взаимодействия с Минэкономразвития России, — отметил министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков.
В границах ТОСЭР устанавливаются льготные условия для реализации инвестиционных проектов, в том числе налоговые льготы и послабления по отчислениям во внебюджетные фонды:
–— налог на имущество (налоговая ставка 0% в течение десяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором такой налогоплательщик был включён в реестр резидентов);
— налог на прибыль (налоговая ставка 5% в течение пяти налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором была получена первая прибыль, но не позднее четвёртого налогового периода, когда участник был включён в реестр резидентов; налоговая ставка 10% в течение следующих 5 пяти налоговых периодов);
— размер уплаты страховых взносов (отчисления во внебюджетные фонды) для резидентов (ставка 7,6%).
Правительством Нижегородской области подписаны рамочные соглашения о реализации более 11 инвестиционных проектов на этих территориях.
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