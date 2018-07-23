Володарск и Решетиха станут территориями опережающего социально-экономического развития

Володарск и Решетиха относятся к монопрофильным муниципальным образованиям, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения. Присвоение им статуса ТОСЭР открывает возможности для создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций в новые виды деятельности, а также снижает зависимость от градообразующих предприятий.

— Одобрение заявок стало результатом сотрудничества правительства Нижегородской области с администрациями моногородов и взаимодействия с Минэкономразвития России, — отметил министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков

В границах ТОСЭР устанавливаются льготные условия для реализации инвестиционных проектов, в том числе налоговые льготы и послабления по отчислениям во внебюджетные фонды:

–— налог на имущество (налоговая ставка 0% в течение десяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором такой налогоплательщик был включён в реестр резидентов);

— налог на прибыль (налоговая ставка 5% в течение пяти налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором была получена первая прибыль, но не позднее четвёртого налогового периода, когда участник был включён в реестр резидентов; налоговая ставка 10% в течение следующих 5 пяти налоговых периодов);

— размер уплаты страховых взносов (отчисления во внебюджетные фонды) для резидентов (ставка 7,6%).

Правительством Нижегородской области подписаны рамочные соглашения о реализации более 11 инвестиционных проектов на этих территориях.