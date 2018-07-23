От укусов клещей пострадали 129 человек 

В Калужской области выросла активность клещей. За минувшую неделю с жалобами на укусы клещей обратились 129 человек, 53 из них — дети. Неделей ранее медицинская помощь понадобилась 98 пострадавшим, в том числе 43 детям. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Калужской области, 129 экземпляров клещей, снятых с людей, были отправлены на лабораторные исследования. В 29 случаях был получен положительный результат на клещевой иксодовый боррелиоз. На прошлой неделе в Калужской области от клещей было обработано 221,8 гектара территории летних оздоровительных лагерей и детских садов.