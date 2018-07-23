Участники международного конкурса «Безопасная среда-2018» познакомились с историческими достопримечательностями Костромы

На территории музея-заповедника «Костромская слобода» была также организована развлекательная программа, в которой приняли участие иностранные гости, пожелавшие попробовать себя в роли кузнеца, гончара, освоить азы плетения из лозы.

В рамках культурно-досуговой программы участники международного конкурса «Безопасная среда-2018» побывали на экскурсии в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре.

Под руководством помощника начальника Военной академии РХБ защиты по работе с верующими отцом Олегом гости ознакомились с архитектурой древнего монастыря, его церквями и музейными экспонатами.

В архитектурно-этнографическом и ландшафтном музее-заповеднике «Костромская слобода», одном из старейших музеев под открытым небом в России , участникам конкурса продемонстрировали образцы деревянной архитектуры костромичей: русские избы, хозяйственные дома, мельницы, храмы, амбары, бани.

На территории музея-заповедника была также организована анимационная развлекательная программа, в которой приняли участие иностранные гости, пожелавшие попробовать себя в роли кузнеца, гончара, освоить азы плетения из лозы.