Ещё
Участники международного конкурса «Безопасная среда-2018» познакомились с историческими достопримечательностями Костромы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участники международного конкурса «Безопасная среда-2018» познакомились с историческими достопримечательностями Костромы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На территории музея-заповедника «Костромская слобода» была также организована развлекательная программа, в которой приняли участие иностранные гости, пожелавшие попробовать себя в роли кузнеца, гончара, освоить азы плетения из лозы.
В рамках культурно-досуговой программы участники международного конкурса «Безопасная среда-2018» побывали на экскурсии в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре.
Под руководством помощника начальника Военной академии РХБ защиты по работе с верующими отцом Олегом гости ознакомились с архитектурой древнего монастыря, его церквями и музейными экспонатами.
В архитектурно-этнографическом и ландшафтном музее-заповеднике «Костромская слобода», одном из старейших музеев под открытым небом в России, участникам конкурса продемонстрировали образцы деревянной архитектуры костромичей: русские избы, хозяйственные дома, мельницы, храмы, амбары, бани.
На территории музея-заповедника была также организована анимационная развлекательная программа, в которой приняли участие иностранные гости, пожелавшие попробовать себя в роли кузнеца, гончара, освоить азы плетения из лозы.
ТК «Звезда»: последние новости
Назван ТОП-3 кроссоверов, которые раньше были рамными внедорожниками Генерал армии Гареев рассказал о поступлении в Ташкентское училище Смертоносная «начинка»: в чем главный секрет новейшего ракетного комплекса «Сармат»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам48
Загадочная гибель игроков КВН11
Недовольству россиян в соцсетях положат конец645
«Она просто перестала дышать — и все»7
Это были их сыновья: захват заложников в Москве60
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение