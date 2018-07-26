На границе Испании произошли столкновения мигрантов и полиции, есть раненые 

МАДРИД, 26 июл — РИА Новости. Столкновения между мигрантами и полицией произошли на границе Марокко и испанского анклава Сеута, есть раненые с обеих сторон.
Как сообщает агентство Europa Press, несколько сотен человек перепрыгнули через высокие заборы на марокканско-испанской границе в Сеуте. По данным агентства, семиметровые заборы на границе штурмовали от 400 до 600 человек.
Мигранты использовали дезодоранты в качестве огнеметов и фекалии, которыми они забрасывали сотрудников органов правопорядка, сообщает агентство со ссылкой на очевидцев.
В Красный Крест обратились 390 человек, 30 из них с ранениями, одиннадцать были доставлены в больницы. Пострадали сотрудники Гражданской Гвардии — четверо с травмами и ожогами также были доставлены в больницы, всего правоохранительное ведомство сообщает о двенадцати пострадавших.
Мигранты пытались срезать колючую проволоку на заборах при помощи «болгарок».
На испанско-марокканской границе в анклавах Сеута и Мелилья установлены высокие заборы с колючей проволокой, через которые мигранты пытаются попасть на испанскую территорию, при этом им часами приходится сидеть на ограждениях, пока их пытаются оттуда сбросить представители правоохранительных органов. Испанские власти ранее заявляли, что уберут колючую проволоку из «соображений гуманности».