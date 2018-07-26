На границе Испании произошли столкновения мигрантов и полиции, есть раненые

МАДРИД , 26 июл — РИА Новости . Столкновения между мигрантами и полицией произошли на границе Марокко и испанского анклава Сеута, есть раненые с обеих сторон.

Как сообщает агентство Europa Press, несколько сотен человек перепрыгнули через высокие заборы на марокканско-испанской границе в Сеуте. По данным агентства, семиметровые заборы на границе штурмовали от 400 до 600 человек.

Мигранты использовали дезодоранты в качестве огнеметов и фекалии, которыми они забрасывали сотрудников органов правопорядка, сообщает агентство со ссылкой на очевидцев.

Красный Крест обратились 390 человек, 30 из них с ранениями, одиннадцать были доставлены в больницы. Пострадали сотрудники Гражданской Гвардии — четверо с травмами и ожогами также были доставлены в больницы, всего правоохранительное ведомство сообщает о двенадцати пострадавших.

Мигранты пытались срезать колючую проволоку на заборах при помощи «болгарок».