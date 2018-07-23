«Российская угроза» нужна США для финансирования Пентагона, считает эксперт

Ранее сообщалось, что в Киберкомандовании США создана специальная рабочая группа по противодействию России в киберпространстве. По словам создавшего его командующего генерала Пола Накасоне, Россия обладает большими возможностями в киберпространстве, которым «нам нужно будет противостоять» и «если это произойдет, то мы, несомненно, сможем это сделать».

"То, что США создали группу по противодействию действиям России в киберпространстве — неудивительно. Они рассматривают кибервойны как гибридные войны, которые представляют собой угрозу государствам-членам НАТО . Россия действительно рассматривает вопросы кибербезопасности. Американцы, пользуясь русофобией и голословными обвинениями в адрес России, пытаются влиять на тех, кто платит деньги в бюджет Пентагона и разведсообществ. С этой целью они рисуют «страшную угрозу» со стороны России", — сказал Леонков.

Как отметил эксперт, проблема хакеров является проблемой международного характера, потому что у хакеров нет привязки к стране. Поэтому обвинять никакое государство голословно в кибератаках нельзя — нужно разбираться и вести диалоги, подкрепленные доказательствами. По его словам, Россия неоднократно заявляла об этом и требовала от США предъявить доказательства причастности «российских хакеров» к кибератакам на территории США. Однако доказательства ни разу не были предъявлены.

"Это плохо тем, что такие беспочвенные обвинения начинают входить в состав серьезных документов. Таким образом, ложь приобретает официальный характер, согласно таким документам США могут пользоваться для оправданий своих действий против России", — добавил Леонков.

Усиление защиты в киберпространстве было принято в США на фоне обвинений в адрес России о вмешательстве в президентские выборы 2016 года и попытках вмешаться в предстоящие выборы в конгресс в 2018 году.