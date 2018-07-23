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В Ростовской области обнаружили боеприпасы времен войны
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В Ростовской области обнаружили боеприпасы времен войны 

Деловое сообщество 1 час назад
В Ростовской области на территории Ольгинского сельского поселения Аксайского района в ходе строительства дороги обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказал заместитель донского губернатора Вадим Артемов. Находка лежала в земле между озерами.
Помимо этого, девять снарядов были найдены в поселке Реконструктор, а в Истоминском сельском поселении нашли снаряд, 2 минометные мины, ручную гранату. Во всех указанных случаях в месте таких находок для предотвращения чрезвычайных ситуаций была выставлена охрана. Также были поданы заявки на вывоз и разминирование. Как отметил Вадим Артемов, всего с начала 2018 года в донском регионе было найдено более 300 таких опасных находок. Он также подчеркнул, что обезвреживать снаряды должны только специалисты.
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