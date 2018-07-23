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Глазову могут присвоить статус ТОСЭР в третьем квартале 2018 года
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Глазову могут присвоить статус ТОСЭР в третьем квартале 2018 года 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Глазов. Удмуртия. В Москву отправлена заявка на присвоение Глазову статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом в ходе рабочей поездки заявил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
Заявка будет рассматриваться в третьем квартале 2018 года.
«Присвоение статуса ТОСЭР станет новым импульсом в развитии «северной столицы» Удмуртии», — отметила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Напомним, что до конца года в Глазове отремонтируют половину городских дорог. Уже сейчас на ремонте сэкономили 45 млн рублей. Кроме того в Северной столице сдали спортивный корпус физико-математического лицея.
Также до конца года в городе появятся 12 детских городков и 4 спорткомплекса.
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