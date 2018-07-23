В поселке под Ростовом обнаружили неразорвавшиеся снаряды 

Накануне недалеко от поселка Ольгинский Аксайского района рабочие дорожно-ремонтной службы нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Местность вокруг опасной находки оцепили. — На выезде между озерами рабочие обнаружили снаряд калибром 152 миллиметра, — уточнили в пресс-службе правительства региона. Кроме того, девять снарядов разного калибра нашли в поселке Реконструктор, а рядом с хутором Истомино обнаружили две минометные мины, одну ручную гранату и снаряд. Все находки относятся к периоду Великой Отечественной войны. Места обнаружения снарядов находятся под охраной. В ближайшее время боеприпасы вывезут и уничтожат. С начала года в Ростовской области было найдено 300 снарядов времен Великой Отечественной войны. Не так давно в Ростове на переулке Гвардейский во время земельных работ рядом с жилой многоэтажкой выкопали неразорвавшийся снаряд. А двумя днями ранее поисковики отряда «Миус Фронт» нашли арсенал времен Великой отечественной войны. Среди саперных лопаток и касок обнаружили целый ящик с хорошо сохранившимися минами.