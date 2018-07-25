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Осужденные КП-6 УФСИН по РА трудоустроены в ремонтных мастерских
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Осужденные КП-6 УФСИН по РА трудоустроены в ремонтных мастерских 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: События
В ООО «Транс-Сервис» ремонтом автотранспорта занимаются осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении № 6 УФСИН России по Адыгее.
Вывод осужденных на оплачиваемые работы это новый вид производственной деятельности для КП-6. Учреждение только в конце 2017 года завершило перепрофилирование из ИК общего режима для женщин в колонию-поселение.
Осужденные, имеющие необходимую квалификацию, осуществляют работы по ремонту автотранспорта предприятия.
В настоящий момент на работы выводится пока только трое осужденных с высокой среднедневной заработной платой — более 350 рублей в день., но до конца года планируется увеличить количество привлекаемых к труду осужденных до 10 человек с привлечением их к прочим работам строительного и иного профиля.
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