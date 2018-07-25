Осужденные КП-6 УФСИН по РА трудоустроены в ремонтных мастерских

В ООО «Транс-Сервис» ремонтом автотранспорта занимаются осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении № 6 УФСИН России по Адыгее

Вывод осужденных на оплачиваемые работы это новый вид производственной деятельности для КП-6. Учреждение только в конце 2017 года завершило перепрофилирование из ИК общего режима для женщин в колонию-поселение.

Осужденные, имеющие необходимую квалификацию, осуществляют работы по ремонту автотранспорта предприятия.

В настоящий момент на работы выводится пока только трое осужденных с высокой среднедневной заработной платой — более 350 рублей в день., но до конца года планируется увеличить количество привлекаемых к труду осужденных до 10 человек с привлечением их к прочим работам строительного и иного профиля.