Россельхозбанк поддержит аграриев Оренбуржья в период уборочной страды

Юрия Берга. Директор Оренбургского филиала Россельхозбанка Александр Чураков принял участие в региональном совещании, посвященном вопросам уборки урожая-2018, заготовки кормов, вспашки зяби и черных паров, а также сева озимых культур. Встреча аграриев с представителями власти и финансовых организаций прошла под председательством губернатора Оренбургской области

Участники совещания обсудили широкий спектр вопросов, связанных с предстоящими работами по уборке урожая и подготовке к зимовке скота и севу озимых. Выступление Александра Чуракова было посвящено кредитованию аграрно-промышленного сектора в 2018 году. Он рассказал про основные продукты Россельхозбанка — кредит на проведение сезонно-полевых работ и кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования.

— Понимая важность предстоящего периода, Россельхозбанк готов предоставить своевременную финансовую поддержку и подтвердить статус одного из главных партнеров отрасли, — отметил Александр Чураков.

В первом полугодии 2018 года Оренбургский филиал Россельхозбанка направил на развитие АПК региона 2,137 млрд рублей, из них 1, 470 млрд рублей выдано в рамках льготного кредитования.

Одним из ключевых направлений работы филиала в 2018 году является кредитование сезонных работ. По данным Минсельхоза России по состоянию на 01.07.2018 г. на кредитование СПР в Оренбургской области выдано всего 1, 770млрд рублей из них 1, 674млрдвыдал Оренбургский региональный филиал Россельхозбанка, его доля на региональном рынке кредитования сезонных работ составила 94,5%.

На совещании присутствовали главы муниципальных образований, начальники, главные агрономы и инженеры районных управлений сельского хозяйства, председатели ассоциаций КФХ, руководители и главные специалисты предприятий АПК, минсельхоза области, контролирующих органов, руководители научных учреждений и предприятий по хранению и переработке зерна. Более 400 участников совещания представляли все города и районы области. Среди них — давний клиент Россельхозбанка глава крестьянско-фермерского хозяйства Рустам Бикбов. Предприниматель обслуживается в региональном филиале уже больше пяти лет. В 2018 году бизнесмен воспользовался двумя кредитными продуктами: приобрел при помощи банка технику, а также оформил кредит на проведение сезонных полевых работ.