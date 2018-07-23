Более одного миллиарда рублей будет выделено на строительство автодороги в Тайшетском районе Иркутской области

В 2018 году планируется заключить государственный контракт на первый

этап строительства автомобильной дороги с твердым покрытием в Тайшетском

районе, которая соединит населенные пункты Шелаево — Мирный —

Черманчет. Финансирование будет осуществляться из федерального и областного бюджетов. Об этом сообщила министр строительства, дорожного

Планируется заключить соглашение на 2019-2020 годы, — сообщила Светлана

Свиркина.

Предполагается, что в 2019 году на сооружение автодороги будет выделено

100,1 млн рублей из федерального и 199,2 млн рублей из областного

бюджетов. В 2020 году соответственно 166,6 млн рублей и 650,9 млн рублей. Сметная стоимость объекта составляет 1 млрд 116,9 млн рублей.

В настоящее время проезд по существующему грунтовому участку автодороги

осуществляется в основном в зимний период и в сухое время летом. В период весенне-осенней распутицы жители Шелаевского, Мирнинского,

Тамтачетского, Полинчетского, Новобирюсинского муниципальных образований

вынуждены добираться до Тайшета только железнодорожным транспортом с пересадкой на станции Решоты.

В министерство сельского хозяйства Иркутской области отметили, что на территории, прилегающей к автодороге Тайшет — Шиткино — Шелаево,

реализуются два инвестиционных проекта по развитию зернового и животноводческого производства. Поэтому финансирование строительства

автомобильной дороги Тайшет-Шиткино-Шелаево будет производиться в рамках

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

В связи с тем, что работы будут проводиться в сложных условиях, предусмотрена разбивка строительства дороги на три этапа.

В результате реализации данного проекта протяжённость региональных и межмуниципальных дорог Иркутской области, отвечающих нормативным

требованиям, увеличится на 17,826 км.