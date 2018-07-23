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Более одного миллиарда рублей будет выделено на строительство автодороги в Тайшетском районе Иркутской области
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Более одного миллиарда рублей будет выделено на строительство автодороги в Тайшетском районе Иркутской области 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
В 2018 году планируется заключить государственный контракт на первый
этап строительства автомобильной дороги с твердым покрытием в Тайшетском
районе, которая соединит населенные пункты Шелаево — Мирный —
Черманчет. Финансирование будет осуществляться из федерального и  областного бюджетов. Об этом сообщила министр строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
провело предварительную защиту заявки в Федеральном дорожном агентстве.
Планируется заключить соглашение на 2019-2020 годы, — сообщила Светлана
Свиркина.
Предполагается, что в 2019 году на сооружение автодороги будет выделено
100,1 млн рублей из федерального и 199,2 млн рублей из областного
бюджетов. В 2020 году соответственно 166,6 млн рублей и 650,9 млн  рублей. Сметная стоимость объекта составляет 1 млрд 116,9 млн рублей.
В настоящее время проезд по существующему грунтовому участку автодороги
осуществляется в основном в зимний период и в сухое время летом. В  период весенне-осенней распутицы жители Шелаевского, Мирнинского,
Тамтачетского, Полинчетского, Новобирюсинского муниципальных образований
вынуждены добираться до Тайшета только железнодорожным транспортом с  пересадкой на станции Решоты.
В министерство сельского хозяйства Иркутской области отметили, что на  территории, прилегающей к автодороге Тайшет — Шиткино — Шелаево,
реализуются два инвестиционных проекта по развитию зернового и  животноводческого производства. Поэтому финансирование строительства
автомобильной дороги Тайшет-Шиткино-Шелаево будет производиться в рамках
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на  2013-2020 годы.
В связи с тем, что работы будут проводиться в сложных условиях, предусмотрена разбивка строительства дороги на три этапа.
В результате реализации данного проекта протяжённость региональных и  межмуниципальных дорог Иркутской области, отвечающих нормативным
требованиям, увеличится на 17,826 км.
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