Более одного миллиарда рублей будет выделено на строительство автодороги в Тайшетском районе Иркутской области 

В 2018 году планируется заключить государственный контракт на первый
этап строительства автомобильной дороги с твердым покрытием в Тайшетском
районе, которая соединит населенные пункты Шелаево — Мирный —
Черманчет. Финансирование будет осуществляться из федерального и областного бюджетов. Об этом сообщила министр строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.
— Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
провело предварительную защиту заявки в Федеральном дорожном агентстве.
Планируется заключить соглашение на 2019-2020 годы, — сообщила Светлана
Свиркина.
Предполагается, что в 2019 году на сооружение автодороги будет выделено
100,1 млн рублей из федерального и 199,2 млн рублей из областного
бюджетов. В 2020 году соответственно 166,6 млн рублей и 650,9 млн рублей. Сметная стоимость объекта составляет 1 млрд 116,9 млн рублей.
В настоящее время проезд по существующему грунтовому участку автодороги
осуществляется в основном в зимний период и в сухое время летом. В период весенне-осенней распутицы жители Шелаевского, Мирнинского,
Тамтачетского, Полинчетского, Новобирюсинского муниципальных образований
вынуждены добираться до Тайшета только железнодорожным транспортом с пересадкой на станции Решоты.
В министерство сельского хозяйства Иркутской области отметили, что на территории, прилегающей к автодороге Тайшет — Шиткино — Шелаево,
реализуются два инвестиционных проекта по развитию зернового и животноводческого производства. Поэтому финансирование строительства
автомобильной дороги Тайшет-Шиткино-Шелаево будет производиться в рамках
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
В связи с тем, что работы будут проводиться в сложных условиях, предусмотрена разбивка строительства дороги на три этапа.
В результате реализации данного проекта протяжённость региональных и межмуниципальных дорог Иркутской области, отвечающих нормативным
требованиям, увеличится на 17,826 км.