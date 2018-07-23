У кандидатов в мэры Екатеринбурга проверят дипломы и паспорта 

Дипломы о высшем образовании кандидатов в главы Екатеринбурга проверят на подлинность, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Как рассказал замглавы администрации столицы Урала Сергей Тушин, члены комиссии сделают запросы в соответствующие учебные заведения. Кроме того, паспорта соискателей также изучат на предмет соответствия гражданству РФ. Первые собеседования пройдут на этой неделе — в пятницу, 27 июля 2018 года.
Есть также вероятность, что второй этап проверки кандидатов — собеседование — будет вестись онлайн. Но журналистов туда вряд ли пустят. Формат освещения будет зависеть от позиции членов комиссии — в том числе Валерия Чайникова и Виктора Тестова. Но, как сказал Тушин, городская администрация не против такого формата.