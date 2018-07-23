Плоскостную парковку со шлагбаумом на ул. Сергея Эйзенштейна закрыли на время ремонта

Ремонтные работы начались на плоскостной парковке со шлагбаумом, расположенной на ул. Сергея Эйзенштейна на севере столицы, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«На плоскостной парковке со шлагбаумом, расположенной по адресу: ул. Сергея Эйзенштейна, напротив вл. 8, проводятся ремонтные работы. Предупреждаем автомобилистов, что в связи с этим до завершения работ парковка эксплуатироваться не будет. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в случае возникновения вопросов можно обратиться к контролерам на парковках или в единый контакт-центр «Московский транспорт».