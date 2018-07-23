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Плоскостную парковку со шлагбаумом на ул. Сергея Эйзенштейна закрыли на время ремонта
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Плоскостную парковку со шлагбаумом на ул. Сергея Эйзенштейна закрыли на время ремонта 

Агентство «Москва» 1 час назад
Ремонтные работы начались на плоскостной парковке со шлагбаумом, расположенной на ул. Сергея Эйзенштейна на севере столицы, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
«На плоскостной парковке со шлагбаумом, расположенной по адресу: ул. Сергея Эйзенштейна, напротив вл. 8, проводятся ремонтные работы. Предупреждаем автомобилистов, что в связи с этим до завершения работ парковка эксплуатироваться не будет. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в случае возникновения вопросов можно обратиться к контролерам на парковках или в единый контакт-центр «Московский транспорт».
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