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Снежного барса обнаружили на хребте Шапшал
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Снежного барса обнаружили на хребте Шапшал 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В задачи экспедиции входила проверка установленных в прошлом году фотоловушек и продолжение обследования Шапшальского хребта в средней его части на предмет поиска следов ирбиса.
"Важным итогом полевых работ стало подтверждение обитания снежного барса на хребте Шапшал. В прошлом году мы нашли в этом месте старые поскребы зверя и следы. Однако, учитывая то, что барс здесь редкий гость (зимой много снега, летом мало добычи), мы не особо рассчитывали, что он все же попадет в объектив фотоловушки. Но снимки получились, и очень хорошие", — отметил старший научный сотрудник Алтайского заповедника Сергей Спицын.
Полевые работы проводились в соответствии с программой мониторинга снежного барса в Российской Федерации.
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