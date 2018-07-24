Снежного барса обнаружили на хребте Шапшал

В задачи экспедиции входила проверка установленных в прошлом году фотоловушек и продолжение обследования Шапшальского хребта в средней его части на предмет поиска следов ирбиса.

"Важным итогом полевых работ стало подтверждение обитания снежного барса на хребте Шапшал. В прошлом году мы нашли в этом месте старые поскребы зверя и следы. Однако, учитывая то, что барс здесь редкий гость (зимой много снега, летом мало добычи), мы не особо рассчитывали, что он все же попадет в объектив фотоловушки. Но снимки получились, и очень хорошие", — отметил старший научный сотрудник Алтайского заповедника Сергей Спицын